أمن أسوان يرصد 241 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم الأحد، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين ، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان .

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 241 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 42 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري في 38 مخالفة، وتحرير 41 مخالفة غرامة ونش، وعدم قبول التصالح في 46 مخالفة، كما أسفرت الحملة عن تحرير 73 مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان ـ دائرة مركز شرطة أسوان، أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو.