ألمانيا تسجل 3483 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برلين (رويترز)

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا ارتفع إلى 322864 بعد تسجيل 3483 حالة جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9615 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.