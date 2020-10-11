أفضل 17 نوعا من الخضروات المثالية لمريض السكر.. يجب أن يشملها النظام الغذائى

كتبت أمل علام

مرض السكري، وهو مرض شائع ومزمن، يصيب أكثر من ثلث سكان العالم، من المعروف أنه يؤثر على نمط الحياة اليومية للشخص، في حين أن الأدوية يمكن أن تحقق نتائج مبهرة، فإن الحالة تتطلب نظامًا غذائيًا صارمًا لتحسين نوعية الحياة.



مرض السكر

أفضل الخضروات لمريض السكري..

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في التحكم في مستويات الجلوكوز، وإدارة أعراض مرض السكري إلى حد كبير، ومع ذلك، من الصعب جدًا تصميم مخطط نظام غذائي لمرضى السكرى، خاصة ما هي الخضروات الآمنة لمرضى السكري، وذلك لأن بعض الخضروات مثل البطاطس، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، لذلك، يجب على مرضى السكر تجنب الخضار التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو السعرات الحرارية، هناك مجموعة من الخضروات الأخرى التي يمكن لمرضى السكر تناولها بأمان بسبب محتواها العالي من الألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم.

فيما يلي بعض من أفضل الخضروات لمرضى السكر...



البروكلى

1.

البروكلي..

هو الأنسب لمرضى السكر بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف وقليلة السعرات الحرارية، إنه غني بفيتامينات A و C. يحتوي البروكلي أيضًا على مركب غني بالكبريت يسمى sulforaphane والذي قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.



البامية

2.البامية..

تعمل جيدًا في خفض مستويات السكر في الدم، يساعد السائل اللزج الذي يخرج عند تقطيع البامية على تنظيم مستويات الجلوكوز في الجسم.



الجزر

3. الجزر..

يحتوي الجزر على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى بيتا كاروتين والتي تساعد على خفض مستويات الأنسولين في الجسم، كما أنه يحتوي على فيتامين أ الذي يعزز عمل الجهاز المناعي.



الفاصوليا

4. الفاصوليا..

الفاصوليا هي خيار صحي آخر يمكن لمرضى السكر أن يدرجوه في نظامهم الغذائي، وهي مصادر غنية بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ وحمض الفوليك والمغنيسيوم، تحتوي الفاصوليا أيضًا على الألياف والبروتين، تعتبر الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض من العناصر المقاومة الطبيعية ضد مرض السكري.



الكرنب

5. الكرنب..

الكرنب، هو أفضل طريقة لإضافة الفيتامينات A و K إلى نظام مرضى السكري، كما أنه مصدر غني بالمنجنيز، والألياف، وفيتامين ب 6، يساعد الكرنب على خفض مستويات السكر في الدم في الجسم، ويضمن حسن سير عمل البنكرياس، يقوم البنكرياس بإفراز الإنزيم الحيوي الذي يسمى الأنسولين والذي يتحكم في مستويات السكر في الدم في الجسم.



القرنبيط

6. القرنبيط..

القرنبيط من الخضروات منخفضة الكربوهيدرات، يوفر كمية يومية من فيتامين سي، قد تساعد الكمية الجيدة من الحديد والكالسيوم والألياف بشكل فعال في خفض مستويات السكر في الدم.



الخيار

7. الخيار..

الخيار منخفض الكربوهيدرات لمرضى السكري، يساعدك على مراقبة ارتفاع مستويات السكر في الدم، يعتبر الخيار مصدرًا جيدًا لفيتامين K جنبًا إلى جنب مع البوتاسيوم وفيتامين C.





الطماطم

8. الطماطم..

تعتبر الطماطم من الأطعمة الفائقة الأخرى لمرض السكري، غنية بفيتامين" C"، وهى مصدر جيد لفيتامين أ والبوتاسيوم والألياف، يجب على مرضى السكر أن يدرجوا الطماطم في نظامهم الغذائي اليومي لمرضى السكري.





القرع

9. القرع..

القرع، يحتوي على بولي ببتيد، الذي يساعد على خفض مستويات الجلوكوز بشكل طبيعي، يُعد عصير القرع مشروبًا ممتازًا لمرضى السكر.



البطاطا

10. البطاطا..

تحتوي البطاطا على الأنثوسيانين التي لها القدرة على التحكم في مستويات السكر في الدم، كما أنها غنية بالمركبات المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة التي تجعلها أطعمة رائعة لمرضى السكر.



السبانخ

11. السبانخ..

تعتبر هذه الأوراق الخضراء أيضًا خيارًا ممتازًا لمرضى السكر، لأنها غنية بالماغنيسيوم، والفولات والبوتاسيوم التي تساعد في السيطرة على مرض السكري، من المعروف أن هذه الخضروات الخضراء تقلل بشكل مثير للإعجاب من خطر الإصابة بمرض السكري، الأشخاص الذين يتناولون السبانخ يوميًا ينخفض ​​لديهم خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 20%.

12.اللفت..

مثله مثل الخضر الورقية الأخرى، يعد طعامًا رائعًا قد يساعد في مكافحة مرض السكري.



الباذنجان

13. الباذنجان..

هو نبات منخفض الكربوهيدرات، ومنخفض السعرات الحرارية لمرضى السكر، يمكن أن يمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم عن طريق تنظيم إنتاج الأنسولين.



البصل

14. البصل..

مفيد لكل مرضى السكرـ يساعد على موازنة مستويات الأنسولين في الجسم للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، من المعروف أن البصل يقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام في وقت أقل.



الثوم

15. الثوم..

الثوم من أكثر الأطعمة الصحية للوقاية من مرض السكري، هذا بسبب التركيبة الغذائية الرائعة للثوم، والتي تساعد على تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.



الحلبة

16. أوراق الحلبة..

أوراق نبات الحلبة مفيدة جدا في السيطرة على مرض السكري، طعمها مر قليلاً لكنها تساعد على خفض مستوى الجلوكوز في الدم، كما أن أوراق الحلبة غنية بالألياف.



الخرشوف

17.الخرشوف..

قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم خلال 30 دقيقة من استهلاكه، المغذيات الأساسية في الخرشوف هي الألياف المفيدة في إدارة مرض السكري