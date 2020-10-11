أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. الطماطم بـ 4.5 جنيه

‎‏‎‎‏‎كتب مدحت وهبة

‏‎تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية.

‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

‏‎-الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 4.5 جنيه والبصل بـ 6.25 جنيه والكوسة 8.5 جنيه للكيلو والجزر 8.5 جنيهات والخيار 10 جنيه.

‏‎-الباذنجان الرومى بـ 4 للكيلو والفلفل الرومى بـ 8.25 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 7.5 والليمون 6 جنيهات.

‏‎الفاصرليا الخضراء 11.5 جنيه

‏‎‏‎-تفاح أمريكى بـ 37

‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

‏‎‏‎‏‎‏‎-الموز المستورد 25 جنيها

‏‎‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.

التفاح الإيطالى 27 جنيه.