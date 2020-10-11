أسبوع التوعية بالمرض العقلى.. ما يجب معرفته عن الاضطرابات النفسية

كتبت نهير عبد النبى

يعد أسبوع التوعية بالأمراض العقلية وسيلة للدعاة لتثقيف الجمهور بشأن حالات الصحة العقلية وتقليل الوصمة الاجتماعية حول تلقي الرعاية الصحية العقلية، أنشأه الكونجرس في عام 1990 ، ويتزامن مع اليوم العالمي للصحة العقلية في 10 أكتوبر، وقد قدمت cnn ما تحتاج إلى معرفته حول تأثيرات المرض النفسي:

انتشار أمراض الصحة النفسية



يعاني حوالي واحد من كل خمسة بالغين في الولايات المتحدة من مرض عقلي في عام معين ، وفقًا للتحالف الوطني للأمراض العقلية، تتراوح المشاكل من الاكتئاب والقلق إلى تعاطي المخدرات.

وجد المسح الوطني حول تعاطي المخدرات والصحة أن 51.5 مليون بالغ أمريكي عانوا من مرض عقلي خلال العام الماضي ، بزيادة من 17.7٪ في عام 2008 إلى 20.6٪ في عام 2019 . من بين هؤلاء البالغين المصابين بمرض عقلي ، سعى 43.3٪ فقط للعلاج.

وتشير الأبحاث إلى أن الأقليات هي الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية ، حيث يعاني 37.4٪ من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي من اضطرابات نفسية كل عام.

كما يتلقى حوالي 33٪ من البالغين من أصل لاتيني ممن يعانون من حالات صحية عقلية العلاج في الولايات المتحدة كل عام مقارنة بمتوسط ​​43٪ ، ويتلقى العلاج واحدًا فقط من كل ثلاثة بالغين يحتاجون للعلاج.





شيوع المرض النفسي بين الأطفال والمراهقين



نصف الأطفال الذين يعانون من حالة صحية عقلية - مثل الاكتئاب أو القلق أو اضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط - يمرون دون علاج ، وفقًا لدراسة نشرت عام 2019 في مجلة JAMA Pediatrics . من بين 46.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا أكمل آباؤهم المسح الوطني لصحة الأطفال في عام 2016 ، تلقى نصفهم فقط العلاج أو الاستشارة من أحد مقدمي خدمات الصحة العقلية في الأشهر الـ 12 السابقة للمسح.

وتظهر البيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن وباء الفيروس التاجي تسبب في أزمة صحية عقلية ، ووجد تقرير جديد أن الأمريكيين يعانون من عواقب صحية عقلية تتعلق بـ Covid-19 أكثر من الأشخاص في البلدان الأخرى.

ووجدت بيانات مسح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن ما يقرب من 41٪ من المستجيبين يعانون من مشكلات الصحة العقلية الناجمة عن الوباء سواء المتعلقة بوباء الفيروس التاجي نفسه والتدابير المتخذة لاحتوائه ، بما في ذلك الابتعاد الجسدي وطلبات البقاء في المنزل .

وأفاد ما يقرب من 41 ٪ من المستجيبين بوجود حالة صحية عقلية أو سلوكية واحدة على الأقل ، بما في ذلك أعراض الاكتئاب أو تعاطي المخدرات أو الأفكار الانتحارية.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن عدد الأمريكيين الذين أبلغوا عن أعراض القلق هو ثلاثة أضعاف العدد في نفس الوقت من العام الماضي ، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الوباء أصاب الأشخاص الملونين ، وخاصة السود ، أكثرهم.

واليك بعض النصائح لتعزيز صحتك العقلية:



1:انتبه لما تأكله: يمكن أن يؤثر تناول الكثير من السكر والكافيين على مزاجك.

2:اخرج كل يوم بين النباتات والحيوانات والأشخاص الآخرين.

3:تحرك، سواء كان ذلك في المشي أو ممارسة اليوجا أو الرقص مع الأصدقاء

4:حدد وقت الشاشة، على نحو متزايد يجد المعالجون صلة بين الكثير من التكنولوجيا والاكتئاب والقلق.