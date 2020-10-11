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أسامة رمضان يحصد جائزة الدولة التشجيعية.. ويؤكد: أبحاثى عن منتجات طبية من كائنات بحرية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:48 ص
أسامة رمضان يحصد جائزة الدولة التشجيعية.. ويؤكد: أبحاثى عن منتجات طبية من كائنات بحرية الدكتور أسامة رمضان
كتب محسن البديوى

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أكد الدكتور أسامة رمضان محمد عبد المحسن، أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعتي المنيا ودراية، سعادته بعد حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، موضحًا أن مجمل أبحاثه تناولت "المنتجات الطبيعية من الكائنات البحرية كالأسفنجيات والشعب البحرية".

وقال الدكتور أسامة رمضان، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أبحاثه تناول إنتاج مركبات طبية طبيعية من الكائنات البحرية، ودراسة مدى تأثيرها على البكتريا والخلايا السرطانية وتطويرها كمنتج في السوق، مستطردًا: "هذه المركبات نعمل على إمكانية استخدامها كمضادات حيوية للبكتريا، بجانب مقاومة السرطان".

وأشار إلى أنه عمل على استخلاص هذه المركبات من  كائنات بحرية فى المحيط الهادى والهندى، والبحر الأحمر، بالتعاون مع جامعة المنيا ودراية وقناة السويس، والقاهرة، وعدد من الجامعات الألمانية والاسترالية والكندية والأمريكية، موضحًا أنه قدم 5 أبحاث عن المنتجات الطبيعية من الكائنات البحرية.

يذكر أن الدكتور أسامة رمضان محمد عبد المحسن، أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة المنيا، وجامعة "دراية"، حصل على بكالوريوس الصيدلة جامعه المنيا عام 2002، ثم سافر إلى فورتزبورج المانيا للحصول على الماجستير والدكتوراه "2007 – 2010"، كما عمل في جامعة فورتزبورج حتى 2016


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كلية الصيدلة جامعة المنيا

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