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أرمينيا تسقط طائرة أذربيجانية مسيرة فى كاراباخ

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:21 م
أرمينيا تسقط طائرة أذربيجانية مسيرة فى كاراباخ الصراع بين أذربيجان وأرمينيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن أرمينيا تمكنت من إسقاط طائرة أذربيجانية مسيرة فى كاراباخ.

 

وفى وقت سابق، أكدت أرمينيا، أن جيش أذربيجان يشن هجوما بالمدرعات والصواريخ فى انتهاك للهدنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

ويصل وزير الخارجية الأرمينى زهراب مناتساكانيان إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول الوضع في منطقة كاراباخ.

 

وقال السفير الأرميني لدى روسيا فاردان توجانيان فى تصريح صحفى لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد: "إن وزير الخارجية الأرمينى سيصل اليوم موسكو وسيُجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف غدا الإثنين".


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