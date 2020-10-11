أرمينيا ترفض اتهامات باكو باستهداف قرى آذرية

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نفت وزارة الدفاع الأرمنية ، اليوم الأحد ، اتهامات أذربيجان بقصف قرى آذرية من أراضي قره باغ.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية عن شوشان ستيبانيان المتحدثة باسم وزير الدفاع الأرمني: "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.. جيش الدفاع التابع لـ"جمهورية قره باغ" ملتزم بوقف إطلاق النار".

وأفاد المكتب الإعلامي لقوات قره باغ بأنها أحبطت محاولة لقوات الجيش الأذربيجاني مهاجمة مواقعها شمال شرقي خط الجبهة.

كما أوردت سلطات الجمهورية غير المعترف بها عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن القوات الأذربيجانية استهدفت بقصف صاروخي مدينة مارتوني مما أسفر عن مقتل أحد المواطنين وإلحاق أضرار بالمنازل.