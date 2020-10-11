اليوم السابع
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أذربيجان تعلن مقتل 7 أشخاص بقصف أرمنى ليلى استهدف إقليم ناجورنو قرة باغ

الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:28 ص
أذربيجان تعلن مقتل 7 أشخاص بقصف أرمنى ليلى استهدف إقليم ناجورنو قرة باغ اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان
كتب ـ سمير حسنى

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أعلنت أذربيجان صباح اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص بقصف أرمنى ليلى استهدف إقليم ناجورنو قرة باغ، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

فى غضون ذلك، قال وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، إن وقف إطلاق النار في الصراع بشأن إقليم ناجورنو قرة باغ سيستمر فقط خلال الفترة التي يستغرقها الصليب الأحمر في ترتيب تبادل الجثث.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد اتفقتا على وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وذلك خلال محادثات في موسكو.
 
وخلال مؤتمر صحفي في باكو، قال وزير الخارجية، إن الوضع الراهن على الأرض في الجيب الجبلي لا يناسب بلاده وتوقع أن تسيطر أذربيجان على المزيد من الأراضي بمرور الوقت.
 
وتبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بالانتهاك السريع لشروط وقف إطلاق النار مما أثار الشكوك حول مدى جدوى الهدنة التي توسطت فيها روسيا.

اذربيجان

ارمينيا

روسيا

قرة باغ

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