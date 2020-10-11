أذربيجان تعلن مقتل 7 أشخاص بقصف أرمنى ليلى استهدف إقليم ناجورنو قرة باغ

كتب ـ سمير حسنى

أعلنت أذربيجان صباح اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص بقصف أرمنى ليلى استهدف إقليم ناجورنو قرة باغ، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

فى غضون ذلك، قال وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، إن وقف إطلاق النار في الصراع بشأن إقليم ناجورنو قرة باغ سيستمر فقط خلال الفترة التي يستغرقها الصليب الأحمر في ترتيب تبادل الجثث.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد اتفقتا على وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وذلك خلال محادثات في موسكو.

وخلال مؤتمر صحفي في باكو، قال وزير الخارجية، إن الوضع الراهن على الأرض في الجيب الجبلي لا يناسب بلاده وتوقع أن تسيطر أذربيجان على المزيد من الأراضي بمرور الوقت.

وتبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بالانتهاك السريع لشروط وقف إطلاق النار مما أثار الشكوك حول مدى جدوى الهدنة التي توسطت فيها روسيا.