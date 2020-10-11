أذربيجان تحتل المرتبة الأول بقائمة الدول المستوردة للسلاح من تركيا

كشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن أن أذربيجان تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة لمنتجات الصناعات الدفاعية والجوية التركية.

وذكر موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشئون التركية أنه بلغت واردات أذربيجان من تركيا، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن حكومة أنقرة في سبتمبر الماضي، نحو 77 مليونًا و167 ألف دولار.

وأوضح أن صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية لأذربيجان بلغت 1.9 % من صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي، وبلغت بالمجمل 16 مليارًا و13 مليون دولار.

وجاءت أذربيجان في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية بـ77 مليونا و167 ألف دولار.

وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات تركيا خلال سبتمبر، زاد بنسبة 4.8% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 28.5 % مقارنة مع أغسطس الماضي.

كما أشارت البيانات إلى تراجع صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية سبتمبر، بنسبة 17%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، فيما وبلغت عائدات القطاع خلال الفترة المذكورة، مليارًا و521 مليونا و396 ألف دولار.