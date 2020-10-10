وزير القوى العملة يسلم 10 عقود عمل لذوى القدرات الخاصة بجنوب سيناء

وزع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، 10 عقود عمل لذوى القدرات الخاصة، بجنوب سيناء، واطمأن الوزير على المرتبات، ووجدها فى إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 بمحافظة، استيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم ، وذلك بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية.

جاء ذلك فى إطار جولات وزير القوى العاملة الميدانية للمحافظات، حيث يزور الآن محافظة جنوب سيناء، وكان فى استقباله اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم.

وقال سعفان، إن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، موضحا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، لافتا إلى استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ بالاهتمام برعاية هذه الفئة ، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

وأكد سعفان أن ذوى القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدى والرغبة الشديدة فى النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدى والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

ووعد الوزير استمرار تقديم الدعم والمساندة لأصحاب القدرات الخاصة، والاهتمام بتدريبهم وتشغيلهم، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم ومهاراتهم العملية بالتدريب من خلال 38 مركزا ثابتاً تابعة للوزارة بالمحافظات ، فضلا عن وحدات التدريب المتنقلة، وذلك للتدريب على المهن التى يرغبون اثقال مهاراتهم وتتناسب مع قدراتهم، كى يكونوا لَبِنَةً صالحًة فى بناء الاقتصاد القومى ورفع شأن الدولة المصرية .

وكان وزير القوى العاملة قد قدم فى بداية كلمته خالص الشكر للمنشآت التى قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلى بلاء حسنًا فى الاهتمام بملف هذه الفئة خلال الفترة الحالية.