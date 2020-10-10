وزير القوى العاملة يزور جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء.. صور

أجرى وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم السبت، جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، والتى تضم 3 فروع بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وذلك فى إطار زياراته الميدانية للمحافظات، حيث تفقد مبانى الجامعة ، بداية من مبنى الإدارة وكليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وسكن الطلاب الذى أوشك على الانتهاء من كافة التجهيزات ليكون جاهزا لتسكين الطلاب، فضلا عن فندق الجامعة والمدرجات، والمكتبة وقاعة الاجتماعات والملاعب الرئيسية، وذلك للاطمئنان على أوضاع العمال غير المنتظمة بهذا المشروع الضخم وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه رافق الوزير خلال جولة التفقد اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة ، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم ، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء.

واستمع الوزير خلال جولته بالجامعة لشرح عن الجامعة وعدد كلياتها الذى يصل إلى 4 كليات سيتم بدء العام الدراسى بها هذا العام، وأثنى على تنفيذ هذا المشروع الضخم والصرح العلمى الكبير، والذى سيخدم الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة، مقدما الشكر لكل العاملين والقائمين على إخراج هذا المشروع بهذه الصورة.