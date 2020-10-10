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وزير الإسكان: مشروع بحيرة عين الصيرة يغير وجه المنطقة ويتكامل مع متحف الحضارة

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:26 م
وزير الإسكان: مشروع بحيرة عين الصيرة يغير وجه المنطقة ويتكامل مع متحف الحضارة جانب من الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، بمحافظة القاهرة، يرافقه قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المنفذة.

 

وناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذى التفصيلى لجميع الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع مع مسئولى الشركات المنفذة، أثناء تجوله بالموقع لمعاينة الأعمال على الطبيعة، وتشمل أعمال (المطاعم - الحمامات العامة - شبكات المياه والصرف والرى والكهرباء - خزانات المياه والرى والحريق - أعمال الزراعة والمشايات - أعمال الجزيرة الاستوائية وكوبرى الجزيرة وساحة الشاى - وأعمال النوافير وغيرها).

 

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال بهذا المشروع الهام، الذى سيغير من وجه المنطقة، ويتكامل مع متحف الحضارة، من أجل توفير بيئة سياحية وترفيهية تكون مقصدًا للسياحة الداخلية والخارجية.

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة التاريخية، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، لعودتها لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

بحيره عين الصيره

عاصم الجزار

متحف الحضاره

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