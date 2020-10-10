موجز اقتصاد اليوم السبت 10 -10-2020

كتب- حسام الشقويرى

شهد اليوم السبت 10 -10-2020 ، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبزرها توقعات بزيادة المعروض بأسواق النفط حال فوز جون بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وزارة المالية تخصص 7.1 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية، معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يسجل 3.8% لشهر سبتمبر.

توقعات بزيادة المعروض بأسواق النفط حال فوز جون بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

ذكر تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن فوز مرشح انتخابات الرئاسة جون بايدن بالمقعد الرئاسي، قد يجلب معه زيادة في المعروض من النفط الخام بالأسواق العالمية، نظرا لاعتزام مرشح الحزب الديمقراطي إعادة العلاقات مع إيران حال تم انتخابه.

وأوضح التقرير - الذي بثته شبكة "سي إن بي سي" على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن رئاسة بايدن للولايات المتحدة قد تسرع وتيرة حدوث نوع من التقارب في العلاقات بين واشنطن وطهران، بعد أن شهدت توترا تحت رئاسة غريمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، الذي عمد إلى ممارسة ضغوط على الجانب الإيراني وفرض عقوبات صارمة تستهدف صادرات طهران النفطية.

وزارة المالية تخصص 7.1 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يُسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذى يُساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدى في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يسجل 3.8% لشهر سبتمبر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية سجل 3.8% في شهر سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد قليل، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر سبتمبر الماضي.

"قطاع الأعمال" تعلن بيع 40.1 ألف قنطار قطن بمزادات والترسية لشركات قطاع خاص

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قطاع الأعمال" تعلن بيع 40.1 ألف قنطار قطن بمزادات والترسية لشركات قطاع خاص

تلقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا حول مستجدات تنفيذ منظومة تداول القطن الجديدة والتى تطبق فى 4 محافظات لموسم 2020-2021.

وأظهر التقرير بحسب بيان الوزارة اليوم، أن كميات القطن المباعة ضمن منظومة التداول الجديدة حتى 7 أكتوبر الجارى بلغت 40.1 ألف قنطار فى محافظات الفيوم وبنى سويف والشرقية، وهى إجمالى الكميات الواردة لمراكز التجميع بتلك المحافظات.

شعبة الاقتصاد الرقمى تطلق المرحلة الأولى من مبادرة توطين لميكنة 400 ألف تاجر

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن الإطلاق الرسمى للمرحلة الأولى من مبادرة "توطين" فى شهر يناير 2021 بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وعدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية، فى إطار الخطوات التى تبذلها للتحول لمجتمع لا نقدى ونشر ثقافة الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.