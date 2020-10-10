اليوم السابع
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مؤيدون لترامب يشاركون في فعالية انتخابية بآلاف السيارات وينددون بالشيوعية

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:11 م
مؤيدون لترامب يشاركون في فعالية انتخابية بآلاف السيارات وينددون بالشيوعية المؤيدون لترامب الرافضون للشيوعية
وكالة الانباء الاسبانية / إفي

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أجرت قافلة تضم آلاف المركبات، حاملة الأعلام الأمريكية والكوبية وملصقات للتعبير عن تأييد الرئيس دونالد ترامب، بجولة في ميامي السبت للتحذير من خطر وصول أصحاب الأفكار الشيوعية والاشتراكية إلى السلطة في الولايات المتحدة وللمطالبة بالحرية لكوبا وفنزويلا ونيكاراجوا.
 
 
 
وقال السياسي الكوبي المعارض لويس زونيجا عدة مرات أثناء مخاطبة المشاركين في القافلة قبل انطلاقها من ساحة انتظار بالمدينة: "ميامي هي معقل مناهضة الشيوعية في نصف الكرة الأرضية".
 
المؤيدون لترامب
المؤيدون لترامب
 
وبحسب المنظمين، شارك نحو 20 ألف شخص في المظاهرة التي نظمت على شكل موكب بالسيارات من أجل تجنب العدوى بفيروس كورونا.
 
 
 
وكان هناك ما لا يقل عن ألف مركبة في ساحة الانتظار قبل بدء الموكب، وانضم العديد من السيارات الأخرى في نقاط مختلفة على طول الطريق، وفقا لما لما شاهده مراسل (إفي).
 
 
 
وشارك في الفعالية شخصيات كوبية تعيش في المنفى وممثلون عن منظمات معارضة من كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا وكذلك رجال أعمال وعائلات ومواطنون من هونج كونج وتايوان.
 
قافلة تضم آلاف المركبات
قافلة تضم آلاف المركبات
 
والتزم الجميع تقريبا بارتداء الكمامات للمشاركة في الموكب المناهض للشيوعية والاشتراكية وللمطالبة بالحرية والديمقراطية.
 
ويأتي الموكب ضمن الفعاليات الانتخابية للسباق المرتقب نحو البيت الأبيض في نوفمبر المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي يتهم بأنه يتبنى أفكارا اشتراكية. 
 
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