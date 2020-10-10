قائمة "التصدير حياة " تنافس "حب مصر " فى انتخابات شعبة المصدرين

كتبت سماح لبيب

تخوض قائمة " التصدير حياة " برئاسة الدكتور شريف الجبلي ، انتخابات الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، الأربعاء المقبل 14 أكتوبر ، فى دورتها التاسعة عشر ، مع مجموعة من أعضاء مجلس الادارة السابق مدعومة بمجموعة جديدة من الشباب ذوي الرؤيه و الأفكار الجديدة، و قد حرصت القائمه علي تمثيل مكثف للمحافظات و كافه القطاعات التصديرية، و كذلك الخدمات و الشحن بما يحقق صالح المصدرين ، وتنافس قائمة "التصدير حياة " ، قائمة مصدرين فى حب مصر " ، التى تضم فى عضويتها كلا من حسام عطوة وعمرو مهدى ومحمد عبد الغفار و أحمد خيرى ومحمود غنيم.

وعقدت قائمة الدكتور شريف الجبلى ، اجتماع اليوم السبت، أكدت فيه أن لديها رؤية كاملة وخطة عمل واضحة لتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات للاسواق الحالية.

كما تتبني القائمة خطه عمل من خلال التواجد بفاعلية والمشاركه في وضع سياسات برامج رد الأعباء، وتخفيض كافة الأعباء التي تحد من تنافسية المنتجات المصرية، وقدرة المصدر المصري علي وضع سياسات طويلة الاجل داخل الاسواق العالمية ، و فتح الأسواق الجديده، وتكثيف زياره الوفود التجاريه لإفريقيا و اسيا و امريكا اللاتينيه و التي تعتبر أسواقًا واعده والتي حققت زياده تصديريه تزيد عن 100% خلال اخر عامين.

يذكر أن قائمة "التصدير حياة " تضم في عضويتها عبدالله حلمي، مصطفي النجاري، هشام مدكور أبو العز، مجدي الوليلي، احمد جابر، احمد نصار، اسماعيل عبد العزيز، حسام علوان، احمد زكي و شهيرة فؤاد ، مجدي فانوس، محمد عبد المقصود، محمود سرج، كريم صالح، بحيري احمد ، ابراهيم الضاحي، محمد حسن عزوز و عبده الكودي، ومن الشباب، حسام السلاب، و أحمد مبروك.