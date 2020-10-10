عرض هيكل عظمى لديناصور "الألوصور" للبيع فى مزاد علنى بفرنسا (صورة)

وكالة الانباء الاسبانية / إفي

يعرض هيكل عظمي يعود إلى ديناصور الألوصور للبيع في مزاد علني الثلاثاء المقبل بصالة درو في العاصمة الفرنسية باريس، ويعود تاريخ الهيكل الذي يبلغ طوله 10 أمتار وارتفاعه 3.5 أمتار، إلى نحو 145 مليون سنة ويمكن أن يتجاوز ثمنه مليون يورو.

وينتسب الهيكل إلى أنثى سميت "سارة الكبرى" بسبب أبعادها الكبيرة، وتم العثور عليه في الفترة بين نهاية 2016 وبداية 2017 داخل مكان يملكه شخص في وايومنج بالولايات المتحدة.

وفي تصريحات لـ(إفي)، أوضح مسئول البيع، ألكسندر جيكويللو، السبت بعد عرض الهيكل على الجمهور لأول مرة "إنها واحدة من أكبر الهياكل المسجلة حتى الآن في العالم".

والألوصور ديناصورات كبيرة آكلة للحوم عاشت بشكل أساسي في أمريكا الشمالية خلال العصر الجوراسي المتأخر.

ومن جانبه، قال الخبير إياكوبو بريانو، عضو الاتحاد الفرنسي للخبراء المحترفين في الأعمال الفنية والمقتنيات "إنه ليس أقدم ديناصور، لأن الديناصورات الأولى تعود إلى العصر الترياسي، ولكن في العصر الجوراسي، وهي أكثر الأشكال الكلاسيكية للديناصورات، والتي نعرفها جيدا، كان الألوصور هو الملك، وهو مفترس بلا هوادة".

ويمكن أن تصل سرعة هذه الحيوانات إلى 55 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة سمحت لها بالوصول بسهولة إلى الفرائس الصغيرة.

وتوجد العينة المعروضة في باريس، في وضعية الهجوم بفك مفتوح للإلتهام، وبها عدة أضلاع مكسورة.

وتعد نسبة 70٪ من الهيكل العظمي أصلية والباقي مكتمل بعنصر إضافي لأنه لم يكن في حالة جيدة من الحفظ، لكن صالة درو تؤكد على الطبيعة الاستثنائية لهذه القطعة.