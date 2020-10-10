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صور.. مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد فساد نتنياهو وقيود كورونا

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:56 م
صور.. مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد فساد نتنياهو وقيود كورونا مظاهرات في إسرائيل
كتب عبد الوهاب الجندى

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نظم آلاف الإسرائيليون اليوم السبت، مظاهرات جديدة ضد جرائم الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  وذكلك احتجاجا على الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وسط العاصمة تل أبيب، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وللأسبوع الـ 16، يتظاهر معارضون لنتنياهو وطريقة إدارته لأزمة فيروس كورونا، مساء اليوم السبت، على الرغم من تمديد القيود المفروضة على التجمعات والفعاليات الجماهيرية بموجب حالة الطوارئ.

ومع انتقال الصراع على رئاسة الحكم في إسرائيل إلى قلب معسكر اليمين نفسه، ما بين زعيم «الليكود» رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزعيم اليمين المتطرف نفتالي بنيت، الذي كان موظفاً في مكتب نتنياهو، تصر قوى اليسار والوسط على مواصلة التظاهرات المطالبة باستقالته.

وتؤكد أن العنف الذي تمارسه ضدها الشرطة من جهة، ونشطاء اليمين المتعصب من جهة ثانية، لن تثنيها عن عزمها «محاربة رئيس الوزراء الفاسد والفاشل».

فيما توجه بيني غانتس، رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، إلى قادة الشرطة ووزيرهم، مطالباً بالعمل الجاد على حماية المتظاهرين من خطر عمليات قتل.

مظاهرات في إسرائيل (1)
مظاهرات في إسرائيل (1)

مظاهرات في إسرائيل (2)
مظاهرات في إسرائيل (2)

مظاهرات في إسرائيل (3)
مظاهرات في إسرائيل (3)

مظاهرات في إسرائيل (4)
مظاهرات في إسرائيل (4)

 


مظاهرات في إسرائيل

إسرائيل

نتنياهو

كورونا

مظاهرات

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