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صور.. مسيرات نسائية في بنجلاديش احتجاجا على جريمة اغتصاب جماعى

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:36 م
صور.. مسيرات نسائية في بنجلاديش احتجاجا على جريمة اغتصاب جماعى مسيرات نسائية فى بنجلاديش
كتب عبد الوهاب الجندى

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احتشد آلاف السيدات أمام البرلمان البنجالى اليوم السبت، للاحتجاج على اغتصاب جماعي نُفذ ضد امرأة في منطقة نواكالي في جنوب شرق بنغلاديش، مطالبا بمحاكمة المتهمين، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وأظهر الصور المنشورة، مجموعة كبيرة من السيدات يرتدون الكمامات ويرفعون الشعارات المناهضة لعملية الاغتصاب، أمام البرلمان البنجالى.

ولقي في بنجلاديش القبضُ على أربعة رجال متهمين بأنهم جزء من مجموعة إجرامية قامت بالتعدي على فتاة وتجريدها من ملابسها وتعذيبها والاعتداء عليها جنسياً، بحسب ما تتهمهم الشرطة به.

ويُزعم أنهم اقتحموا غرفة المرأة في قرية في مقاطعة نواكالي جنوب شرق البلاد وهددوها بالقتل حال الإبلاغ عنهم.

لكن فضح أمرهم في النهاية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عندما عثر روادها على اللقطات التي تشاركها الرجال حول الجريمة التي ارتكبت قبل أكثر من شهر وتداولوها على نطاق واسع ما أثار الغضب والاستياء العام مما جرى.

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