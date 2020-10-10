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صحة المنيا تنظم دورات تدريبية مكثفة لأطباء الأسنان لرفع كفاءة الخدمات الطبية

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:26 م
صحة المنيا تنظم دورات تدريبية مكثفة لأطباء الأسنان لرفع كفاءة الخدمات الطبية طبيب أسنان - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، دورات تدريبية مكثفة لأطباء الاسنان، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بمختلف المنشات الصحية ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الأطباء والتدريب على أساليب مكافحة العدوى للحفاظ على الطاقم الطبى خلال التعامل مع المرضى حاملى الفيروسات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه بجانب عقد الدورات التدريبية للأطباء يتم تنفيذ الاجتماعات بصفة دورية لرؤساء الأقسام لمتابعة سير العمل لرفع مستوى الخدمة من خلال توفير المستلزمات الخاصة بطب الأسنان داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة لمتابعة تحديث معامل الاسنان على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه يتم مراعاة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية وتفعيل إجراءات مكافحة العدوى، وذلك بالاشتراك مع ادارة الرعاية الأساسية، بالإضافة انه يتم تكثيف المرور على المنشئات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

 

 


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