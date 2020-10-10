رئيس غرفة الحرف اليدوية يؤكد أكثر من 20 مليار جنيه استثمارات فى القطاع

كتب محمد عبد المجيد

قال مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن حجم الاستثمارات فى قطاع الحرف اليدوية، تعدى الـ20 مليار جنيه عام 2019، وتأثر نسبيا فى الفترة الماضية، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن قطاع الحرف اليدوية يعد من القطاعات كثيفة العمالة، حيث نعد ثانى أكبر قطاع كثافة عقب القطاع الزراعى.

وأضاف رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن قطاع الحرف اليدوية يشهد فترة ركود بسبب أزمة كورونا، مؤكدا على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتدشين معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، يعد فى إطار احساسه بالمسئولية واحساسه بألآم المواطنين،

وأكد مسعد عمران، أن هناك 3 مليون عامل وصانع بالقطاع، وأضاف أن المعرض يسهم فى تنمية القطاع، حيث أن المعرض له شقين فى الاستفادة للعارضين، وأن الاحتكاك المباشر بين العارضين وبعض يولد أفكار جديدة وكذلك يوجد تكامل وترابط بين الحرفيين.

وأشار مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، على أن المكسب المادى من المعرض أن العاملين تحقق مبيعات كبيرة فى ظل الركود الموجود حاليا.