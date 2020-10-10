حريق فى شقة أستاذ جامعى بالزقازيق بعد مشاجرة بين زوجتيه الطبيبتين

الشرقية - إيمان مهنى

سيطرت الحماية المدنية بالشرقية، على حريق شب بشقة سكنية بمنطقة القومية ملك لأستاذ جامعى، وأخلت 3 حالات "امرأة وطفلين" بدون إصابات.

وكان شب حريق فى شقة بعمارة سكنية وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها كما تمكنت من خلاء سيدة وطفلين بدون إصابات.

وأفاد مصدر امنى لـ "اليوم السابع"، بأن مالك الشقة وهو أستاذ بكلية الطب متزوج من امرأتين الأولى صيدلانية والأخرى طبيبة تحاليل وبعد وقوع خلاف بينه وبين زوجته الأولى تركت المنزل فيما قام الزوج بإحضار زوجته الثانية وأقامت معه وأبناء الأولى بالشقة وعندما علمت الأولى توجهت إلى الشقة ووقعت مشادات بين الزوجتين.

وتحرر محضر بالواقعة وتبادلت كل منها الأخرى الاتهام بإشعال النيران فى الشقة، بينما أكد الزوج أنه سيتم التصالح بين الزوجتين والتنازل عن الاتهامات المتبادلة بشأن الحريق.