اليوم السابع
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تنسيق الأزهر 2020 .. النتيجة بعد قليل على موقع بوابة الحكومة المصرية

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:22 م
تنسيق الأزهر 2020 .. النتيجة بعد قليل على موقع بوابة الحكومة المصرية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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يعقد قيادات جامعة الأزهر اجتماعات منذ الصباح من أجل إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة، وذلك بحضور قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تم التواصل مع القائمين على بوابة الحكومة المصرية من أجل إعلان النتيجة، وستكتفى الجامعة بإصدار بيان بنسب القبول بالكليات، حيث سيتم إعلان النتيجة هنا

 
وكان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أعلن فى وقت سابق بدء التسجيل في تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر للطلاب والطالبات.
 
وأكد البيان، أنه على الطالب تسجيل بياناته الأساسية أولا من شاشة تسجيل البيانات، وبعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية (الاسم والرقم القومى والكلية واختيار المدينة) يتوجه إلى أقرب فرع فورى لسداد مبلغ 60 جنيها.
 
وبعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية وسداد مبلغ 60 جنيها فى فورى يستكمل الطالب بيانات التسجيل من شاشة استكمال عملية التقديم، ولا يعتد بتسجيل بيانات الطالب إلا بعد استيفاء جميع الخطوات السابقة.

تنسيق الازهر 2020

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