تمثال ديليسبس "المثير للجدل" يصل متحف قناة السويس بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

استقبل متحف قناة السويس فى محافظة الإسماعيلية، قبل قليل تمثال ديليسبس بعد نقله من محافظة بورسعيد ليتم وضعه فى متحف قناة السويس، الذى يتم تطويره استعدادًا لافتتاحه.

ووصل التماثيل المثير للجدل للإسماعيلية بعد أن رفض أهالى بورسعيد، إعادة وضع التمثال مرة أخرى إلى قاعدته فى شوارع بورسعيد.

ومتحف قناة السويس مُقام فى أول مبنى إدارى لقناة السويس، ويحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة.

يشمل مشروع متحف قناة السويس إدراج استراحة فرديناند ديليسبس المجاورة للمتحف، داخل المتحف كما يتضمن أيضًا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس ويشغل المتحف مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح.

ومشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869، وتأهليه ليكون متحفًا عالميًا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة.

كما يشمل المشروع أيضا إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف، كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس ويشغل المتحف مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة، منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما، يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف الذى يضم مبناه 99 قاعة و114 بابا و175 نافذة و303 عمود خشبي.

ومن المقرر أن يتم افتتاح متحف قناة السويس بداية العام المقبل، وسوف يضم مقتنيات كثيرة حقيقية كانت موجودة فى حفل افتتاح قناة السويس الأولى وكانت موجودة فى فرنسا وتم إهداؤها لمصر، إضافة لبعض الكتب والتماثيل لديليسبس ومنزله ومقتنياته وكل هذا حقيقى، كما سيوضع به ماكيت حقيقى لحفل افتتاح قناة السويس يعود عمره لنحو 150 عامًا، حيث أهدت فرنسا الماكيت لمصر، كما سيضم المتحف مكتب ديليسبس، والأدوات التى كان يستخدمها، وبعض كتبه، ويحكى المتحف تاريخ شعب، وقناة السويس محفورة فى وجداننا كلنا، ومشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869، وتأهليه ليكون متحفا عالميًا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس السيسى، لقناة السويس الجديدة.

نقل تمثال ديليسبس لمتحف قناة السويس

نقل تمثال ديليسبس لمتحف قناة السويس

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تمثال ديليسبس فى طريقة لمتحف قناة السويس

نقل تمثال ديليسبس لمتحف قناة السويس

تمثال ديليسبس فى طريقة لمتحف قناة السويس