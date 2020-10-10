تطوير صاروخ لتوصيل الأسلحة للجيش الأمريكى عبر الفضاء، فى أى مكان بالعالم خلال ساعة

وكالات

تعمل شركة "سبيس أكس" ، المملوكة للملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، على تطوير صاروخ قادر على توصيل الأسلحة إلى الجيش الأمريكى عبر الفضاء، فى أى مكان فى العالم، خلال ساعة واحدة، وفقا لما نقلت صحيفة "بزنس إنسايدر".

ومن المفترض أن تسمح التقنية الجديدة بنقل المواد لمسافة تقارب 12 ألف كيلومتر من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى مطار باجرام، الذى تديره الولايات المتحدة في أفغانستان، خلال أقل من ساعة.

ووفقا لتفاصيل نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، فسيكون الصاروخ قادرا على استيعاب حمولة 80 طنا، ومن المتوقع أن تبدأ اختبارات إثبات قدرته في 2021.

وستشمل الخطوات الأولى في المشروع تقييم التكاليف والتحديات المحتملة، والتي سيكون من الضروري التغلب عليها، لتسليم البضائع حول العالم في غضون ساعة واحدة.

وتظهر هذه الخطة بعد أيام من توقيع سبيس أكس ، عقدا قيمته 149 مليون دولار، لبناء أقمار صناعية مخصصة لتتبع الصواريخ، لصالح البنتاجون، ما يشير إلى أن الشركة تعمل على تكثيف عقودها العسكرية.

وفي أغسطس، حظيت الشركة بنسبة 40 % من اتفاق قيمته مليار دولار، تم عقده مع وزارة الدفاع لإطلاق صواريخ جديدة تابعة لقوة الفضاء الأمريكية.