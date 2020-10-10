اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

انفوجراف.. 5 نصائح هامة لتعزيز الصحة النفسية للفرد فى يومها العالمى

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:00 م
انفوجراف.. 5 نصائح هامة لتعزيز الصحة النفسية للفرد فى يومها العالمى أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحيت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم العالمى للصحة النفسية، الذى يوافق 10 أكتوبر من كل عام، حيث نشرت عبر منصاتها الرسمية على السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعى "إنفوجراف" يكشف عن 5 نصائح هامة لتعزيز الصحة النفسية.

وجاءت النصائح التى أوردتها الوزارة فى الإنفوجراف، كالتالى:

1- تجنب تحديد هوية أى شخص عن طريق نسبته إلى مرض "كوفيد 19" ولا توصمه وادعمه لكى يتعافى سريعا.

2- ابتعد عن مشاهدة أو قراءة سماع أخبار عن فيروس كورونا التى تسبب لك القلق والتوتر، واحصل على معلوماتك من مصادر موثوقة.

3- كن داعما ومساندا لغيرك، فمساعدة الآخرين فى وقت حاجتهم تحسن من نفسيتهم وتعود بالنفع على كل شخص.

4- احرص على ممارسة الرياضة بانتظام لأنها تحسن من حالتك النفسية وتقوى مناعتك.

5- تواصل مع الأطباء النفسيين بوزارة الصحة والسكان.

انفوجراف
انفوجراف

ويحتفل العالم 10 أكتوبر باليوم العالمى للصحة العقلية تحت شعار"MoveforMentalHealth"، أى تحرك نحو الصحة النفسية، حيث أن نقص الاستثمار فى الصحة العقلية يترك الملايين دون الوصول إلى الخدمات.

وتتعاون منظمة الصحة العالمية، والاتحاد العالمى للصحة العقلية، من أجل الاهتمام بالصحة النفسية للجميع، وخاصة فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا الذى أدى الى زيادة حالات الصحة النفسية نتيجة إجراءات التباعد والاغلاق، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى توسيع نطاق الاستثمار فى الصحة العقلية.

 


اليوم العالمى للصحة النفسية

الصحة النفسية

تعزيز الصحة النفسية

وزارة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية تحتفل بيوم الصحة النفسية:مليار شخص يعانون من الاضطراب النفسي

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:35 م

اليوم العالمي للصحة النفسية يتبنى دعم المرضى باليوجا والمشى والطهى والفنون

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:19 م

اليوم العالمي للصحة النفسية.. النوم الجيد ليلاً يساعد على التخلص من التوتر

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:00 م

العالم يحيى اليوم العالمى للصحة النفسية.. 28 عاما على إطلاقه

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:30 ص

الصحة العالمية تحتفل بيوم الصحة النفسية.. هل أثرت كورونا على حالتك النفسية؟

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة