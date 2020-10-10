انفوجراف.. 5 نصائح هامة لتعزيز الصحة النفسية للفرد فى يومها العالمى

كتب محمد تهامى زكى

أحيت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم العالمى للصحة النفسية، الذى يوافق 10 أكتوبر من كل عام، حيث نشرت عبر منصاتها الرسمية على السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعى "إنفوجراف" يكشف عن 5 نصائح هامة لتعزيز الصحة النفسية.

وجاءت النصائح التى أوردتها الوزارة فى الإنفوجراف، كالتالى:

1- تجنب تحديد هوية أى شخص عن طريق نسبته إلى مرض "كوفيد 19" ولا توصمه وادعمه لكى يتعافى سريعا.

2- ابتعد عن مشاهدة أو قراءة سماع أخبار عن فيروس كورونا التى تسبب لك القلق والتوتر، واحصل على معلوماتك من مصادر موثوقة.

3- كن داعما ومساندا لغيرك، فمساعدة الآخرين فى وقت حاجتهم تحسن من نفسيتهم وتعود بالنفع على كل شخص.

4- احرص على ممارسة الرياضة بانتظام لأنها تحسن من حالتك النفسية وتقوى مناعتك.

5- تواصل مع الأطباء النفسيين بوزارة الصحة والسكان.



انفوجراف

ويحتفل العالم 10 أكتوبر باليوم العالمى للصحة العقلية تحت شعار"MoveforMentalHealth"، أى تحرك نحو الصحة النفسية، حيث أن نقص الاستثمار فى الصحة العقلية يترك الملايين دون الوصول إلى الخدمات.

وتتعاون منظمة الصحة العالمية، والاتحاد العالمى للصحة العقلية، من أجل الاهتمام بالصحة النفسية للجميع، وخاصة فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا الذى أدى الى زيادة حالات الصحة النفسية نتيجة إجراءات التباعد والاغلاق، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى توسيع نطاق الاستثمار فى الصحة العقلية.