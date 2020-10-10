اليوم السابع
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الناشطة السويدية جريتا تونبرج تطالب بالتصويت لصالح جو بايدن

السبت، 10 أكتوبر 2020 06:52 م
الناشطة السويدية جريتا تونبرج تطالب بالتصويت لصالح جو بايدن جريتا تونبرج
وكالة الانباء الاسبانية / إفي

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طالبت الناشطة السويدية في مجال البيئة جريتا تونبرج بالتصويت لصالح المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض جو بايدن، رغم التحذير من أن وعوده لمواجهة الأزمة المناخية ليست طموحة بشكل كافي.
 
وذكرت الناشطة على حسابها على شبكة "تويتر" الاجتماعية "لا اتدخل أبدًا في الأحزاب السياسية. لكن الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة تعلو على اي شئ".
 
وأوضحت الناشطة أن بايدن لا يصل" بعيدا بشكل كاف" في مواجهة أزمة المناخ، لكنها دعت الجميع للتصويت لصالحه.
 
وشنت تونبيرج، التي تكمل 18 عاما في يناير المقبل، عدة هجمات على ترامب الذي سخر منها مرارا ووصف تحذيراتها حول الأزمة المناخية بـ"المثيرة للسخرية"
 

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