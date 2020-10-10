السياحة والشباب والرياضة تنظمان زيارة لأبناء المحافظات الحدودية بمتحف الإسكندرية

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والاثار أن متحف الإسكندرية القومى استقبل مجموعة شبابية من أعضاء مبادرة وزارة الشباب والرياضة لأبناء مصر من المحافظات الحدودية، والتى تعد جزء من مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التثقيفية والترفيهية، تنظمها وزارة الشباب والرياضة لأهل مصر من المحافظات الحدودية.

وقال القطاع فى بيان اليوم، إن أمناء المتحف اصطحب الشباب فى جولة إرشادية بجميع صالات العرض المتحفى، تعرفوا من خلالها على أبرز وأهم القطع الأثرية الموجودة بالمتحف، وقاموا أيضاً بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية، وفى نهاية الجولة؛ أعرب الجميع عن سعادتهم لما شاهدوه من مقتنيات آثرية متميزة بالمتحف.

وفى إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، تعرض المتاحف الأثرية المصرية بجميع المحافظات قطع أثرية عسكرية من مقتنياتها فى عرض خاص لتكون تحفة شهر أكتوبر.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن عرض جميع القطع سوف يستمر طوال الشهر الجاري، على أن تتنوع القطع بين أدوات تم استخدامها فى الحرب، أو تماثيل لقادة وملوك وجنود شاركوا فى الحروب على مدار العصور المختلفة للحضارة المصرية العريقة.

يعرض المتحف المصرى بالتحرير لوحة ثارو لأحد القادة العسكريين فى عهد الملك سيتى الأول ورمسيس الثاني، ويعرض متحف كوم أوشيم بالفيوم سفينة تمثل أدوات الحرب والنصر، ومتحف ملوى يعرض تمثال الإلهة سخمت إلهة القوة والحرب.

أما متحف الفن الإسلامى بباب الخلق فيعرض مجموعة من الزرد والاسلحة، ومتحف الاسكندرية القومى يعرض تمثال للملك المحارب تحتمس الثالث ممثل على هيئة أبو الهول، أما متحف المجوهرات الملكية فيعرض صورة لإبراهيم باشا، أبرع قادة الجيش فى القرن التاسع عشر، بالملابس الرسمية متقلدا الأوسمة والنياشين.