السجن 15 سنة للمتهمين بخطف طفلة مقابل فدية من أسرتها بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص بالسجن 15 سنة، لقيامهم بخطف طفلة عمرها 12 سنة مقابل الحصول على فدية مالية من أسرتها بمركز ديرب نجم نظير عودتها سالمة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد سراج الدين، وأحمد سمير، وسكرتارية فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 8630 لسنة 2016، جنايات مركز شرطة ديرب نجم، بعدما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا من أسرة بخطف نجلتهم البالغة من العمر 12 سنة مقابل فدية مالية.

وتوصلت تحريات التى قام بها الرائد هانى صفوت، إلى قيام " إبراهيم . م . إ " 39 سنة يعمل بشركة بترول، ومقيم دائرة ديرب نجم، و" تامر .م .ع . ز" 33 سنة بائع أنابيب، و" عبده . ن . ص . م" 28 سنة سائق و" ن . ك . ع " 37 سنة موظفة، جميعهم مقيمين دائرة ديرب نجم، بخطف المجنى عليها " م إ و" 12 سنة، عن طريق الإكراه وقام المتهمين من الأول حتى الثالث يجذبها عنوة وادخالها إلى السيارة خاصتهم ثم قيدوا وثاقها ولاذا بها بالفرار، إلى المسكن الخاص بالمتهمة الرابعة، والتى أعدته لاخفاء المجنى عليها،مقابل الحصول فدية من أسرتها، وتم إحالة المتهمين من قبل المستشار وائل خاطر، وكيل نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم، وسبق وتم محاكمة المتهمة الرابعة من قبل.



