اليوم السابع
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الرى تزيل 281,580 ألف مخالفة على النيل والمجارى المائية منذ 2015

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:39 ص
الرى تزيل 281,580 ألف مخالفة على النيل والمجارى المائية منذ 2015 إزالة تعديات على النيل - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً بشأن موجات الحملات التى تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات، والتي تضمنت تنفيذ (281,580) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 .
  
أوضح التقرير أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ (90) إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، بينما نفذ قطاع الري 120 مخالفة خلال نفس الاسبوع، ونفذت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  (108) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية .
 
الجدير بالذكر، بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
      
وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
 
 

وزارة الرى

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