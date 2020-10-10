التنمية المحلية تشارك فى معرض تراثنا بعرض منتجات التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى معرض " تراثنا" للحرف اليدوية والتراثة والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجارى.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن البرنامج سيشارك فى المعرض عبر جناح على مساحة كبيرة تصل لحوالى 250 متراً يضم منتجات لثلاث تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية ، حيث تم التنسيق مع استشارى دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين لترتيب مشاركة تكتلات: "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلى بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالإضافة إلى نماذج صغيرة لمنتجات الفخار والجريد والتى قام البرنامج بدعمها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مشاركة التكتلات الاقتصادية فى المعرض ستساعد فى عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظور التنموى أو المنظور التجاري، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها، لافتا إلى أن المشاركة ستساعد أيضاً فى ترويج مبيعات التكتلات ومساعدة أعضاءها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم فى الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل ، حيث يمثل تكتل التلى بشندويل 11 عارضة يعمل معهن مايقرب من 600 أسرة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 7 عارضين يعمل معهم 200 أسرة منتجة، وكذلك عرض عينات من تكتل الأثاث بطهطا الذى يتضمن ما يقرب من 1500 ورشة/ مصنع ويمثله 5 عارضين بعينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز.

وأشار شعراوى إلى قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية وهو ما يتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية، قائلاً إن دعم تلك التكتلات الاقتصادية ستوفر فرص عمل للشباب وتؤثر على تحسين مستوى الدخل والمستوى المعيشى للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات ، حيث شمل البرنامج تنمية وتطوير عشر تكتلات (خمسة بكل محافظة) بقنا وسوهاج فى سبيل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال إعداد خطة استراتيجية لكل تكتل، لافتاً إلى أن ذلك يهدف إلى جذب الاستثمارات العامة والخاصة أخذاً فى الاعتبار الموارد والمحددات الفنية والمادية والبشرية المتاحة بكل تكتل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج بدأ فى تنفيذ الخطط التنفيذية لتكتلات المرحلة الأولى بمحافظتى قنا وسوهاج وهى تكتل التلى بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا وتكتل العسل الأسود بنجع حمادى من خلال توجيه أكثر من 418 مليون جنيه يتم استثمارها العام الجارى فى خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه يجرى التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية فى الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، تزامناً مع إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة وكذا انشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها حتى لا تتعرض تلك الحرف إلى الاندثار.

وفيما يخص خطط تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الأربع بقنا وسوهاج ، قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنه يتم تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة من أرباب تلك الأعمال ، وأضاف الهلباوى أنه تم إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة ، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها يتوفر جميع الخدمات التى تحتاجها تلك الحرف حتى تتمكن من المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح الهلباوى أنه تم أيضاً التنسيق مع كافة القنوات التمويلية الحكومية وغير الحكومية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة بتلك التكتلات مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و صندوق التنمية المحلية .

وحول الخطوات التى قام بها البرنامج لتجهيز التكتلات للمشاركة فى معرض تراثنا ، قال مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج قام بالإعلان عن المعرض لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة، وتم اختيار العارضين وفقا لمعايير محددة تضمن جدية المشاركة وجودة وتنوع المعروضات، والتمثيل المشرف للتكتل وللمحافظة ، وأضاف الهلباوى أن استشارى دعم التكتلات قام بعدة زيارات للتكتلات المشاركة لتنفيذ خطة إعداد التكتلات للمشاركة بالمعرض والتى تضمنت اختيارالمنتجات الأفضل من حيث التصميم والجودة التى تليق بالمعرض ولها فرص تسويقية، والتنسيق بين أعضاء التكتلات من حيث التسعير طريقة العرض وكذا تدريب أعضاء التكتلات المشاركين على كيفية المشاركة فى المعارض بطريقة احترافية ، مضيفاً أنه تم تجهيز منشورات دعائية تعريفية بالبرنامج والتكتلات، وتجهيز العارضين بكروت تعريفية ومواد ترويجية تحمل شعار البرنامج للظهور بشكل احترافى أمام الجمهور والزائرين.

وقال مدير البرنامج أنه تجهيز جناح البرنامج وأجنحة العارضين بأفضل وأحدث أدوات العرض والديكور للظهور بالشكل اللائق، مع الترتيب لعقد لقاءات واجتماعات تشبيك بجناح البرنامج سواء مع جهات تنموية أو تجارية للتعاون المستقبلى والتسويق للبرنامج أو للتكتلات ومنتجاتها.

جدير بالذكر فإن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية و يجرى تنفيذه بمحافظتى قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار وبمساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار .

ويأتى البرنامج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذباً للاستثمار والقطاع الخاص ، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الادارة المحلية وتمكينها، هذا إلى جانب العمل على تحسين كفاءة القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال بتلك المحافظات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها وكذا توفير فرص عمل للمواطنين ، وتعزيز مشاركة المواطن ومنظمات المجتمع المدنى والمجتمعات المحلية والشفافية.