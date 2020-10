الإعصار "دلتا" يتسبب في خسائر فادحة بولاية لويزيانا الأمريكية.. فيديو

ضرب الإعصار "دلتا"، ولاية لويزيانا الأمريكية، ما تسبب في خسائر مادية فادحة، وأظهرت لقطات فيديو حجم الدمار الذي أخلفه الإعصار .

WATCH: Delta adds insult to injury in hurricane-ravaged Louisiana Here's drone video of damage after the hurricane hit in Lake Charles, Louisiana.

وصنف الإعصار دلتا من الفئة الثانية مع رياح قصوى سرعتها 100 ميل في الساعة (155 كم / ساعة) كما ضعفت سرعة الاعصار إلى منخفض استوائي صباح اليوم السبت، مع رياح قصوى تبلغ 35 ميلاً في الساعة، بحسب ما ذكره موقع"فوكس 61".

لكن الأمطار الغزيرة شكلت بعض المخاطر فى أجزاء من تكساس إلى ميسيسيبـى، فيما توقع خبراء الأرصاد هطول ما يصل إلى 10 بوصات من الأمطار في الأماكن بنهاية اليوم.

LOOK: Hurricane Delta weakened to a tropical depression as it moved inland through Louisiana and Mississippi, leaving about 700,000 people without power