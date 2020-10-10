اليوم السابع
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الإعصار "دلتا" يتسبب في خسائر فادحة بولاية لويزيانا الأمريكية.. فيديو

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:04 م
الإعصار "دلتا" يتسبب في خسائر فادحة بولاية لويزيانا الأمريكية.. فيديو دمار بسبب الإعصار في ولاية لويزيانا
كتب محمد سعودي

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ضرب الإعصار "دلتا"، ولاية لويزيانا الأمريكية، ما تسبب في خسائر مادية فادحة، وأظهرت لقطات فيديو حجم الدمار الذي أخلفه الإعصار .

وصنف الإعصار دلتا من الفئة الثانية مع رياح قصوى سرعتها 100 ميل في الساعة (155 كم / ساعة)  كما ضعفت سرعة الاعصار إلى منخفض استوائي صباح اليوم السبت، مع رياح قصوى تبلغ 35 ميلاً في الساعة، بحسب ما ذكره موقع"فوكس 61".

لكن الأمطار الغزيرة  شكلت بعض المخاطر فى أجزاء من تكساس إلى ميسيسيبـى، فيما توقع خبراء الأرصاد هطول ما يصل إلى 10 بوصات من الأمطار في الأماكن بنهاية اليوم.

 

جانب من الدمار الذي أخلفه الاعصار
جانب من الدمار الذي أخلفه الاعصار

 

دمار سببه الاعصار دلتا
دمار سببه الاعصار دلتا

 

شخص يقف وسط الإعصار
شخص يقف وسط الإعصار

 

منطقة ضربها الاعصار في أمريكا
منطقة ضربها الاعصار في أمريكا

 


لويزيانا

الاعصار في لويزيانا

الاعصار دلتا

اعاصير امريكا

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