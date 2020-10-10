اليوم السابع
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الأوقاف توزع 3 آلاف زى أزهرى و2100 عمامة على الأئمة الأسبوع الجارى.. صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:29 م
الأوقاف توزع 3 آلاف زى أزهرى و2100 عمامة على الأئمة الأسبوع الجارى.. صور الزى الأزهرى
كتب على عبد الرحمن

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تعاقدت وزارة الأوقاف مع مصنع الزى الأزهرى التابع لهيئة الأوقاف المصرية وشركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج، لتوفير أفضل أنواع الزى الأزهرى لجميع الأئمة، حيث يتم خلال شهر أكتوبر الحالى 2020م توزيع 10 آلاف زى أزهرى على 10 آلاف إمام ، ويتوالى التوزيع لجميع الأئمة تباعا ليشمل التوزيع جميع الأئمة بلا استثناء قبل نهاية العام المالى الحالى .

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بسرعة توزيع العمامة الأزهرية كاملة التجهيز على الأئمة وصرف مجموعة كتب من إصدارات الوزارة أو من سلسلة "رؤية" لكل إمام أو واعظة .

وقال الشيخ صبرى ياسين رئيس قطاع المديريات، إن القطاع بالتعاون مع قطاع الخدمات والإدارة العامة للمخازن أعد سجلات خاصة لذلك، كما سيتم تسجيل مقاس كل من الزى والعمامة لكل إمام على حدة حتى يتم التصنيع فى جميع التعاقدات الجديدة على حسب المقاس المدون بالسجلات، وجار توزيع هذه السجلات على جميع المديريات ، حرصًا على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع الأئمة.

وسيتم توزيع 3000 زى أزهرى خلال هذا الأسبوع ، كما سيتم توزيع 2100 عمامة مجهزة هذا الأسبوع أيضًا، مؤكدة وسيتوالى توزيع الزى الأزهرى والعمائم المجهزة تباعًا على جميع الأئمة بجميع المديريات .

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