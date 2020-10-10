استقرار سعر الدولار اليوم السبت 10-10-2020 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 10-10-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.66 جنيه للشراء .

15.76 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.67 جنيه للشراء .

15.77 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك مصر

15.67 جنيه للشراء .

15.77 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

تراجع الدولار متكبدا خسارة أسبوعية محدودة، بينما ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في 17 شهرا، إذ يراهن المستثمرون على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية وعلى المزيد من الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة.

وترجع قفزة اليوان، التي جاءت حين استأنفت الأسواق الصينية عملها عقب عطلة منتصف الخريف، لأسباب من بينها اللحاق بالعملة في التعاملات الخارجية والتي ارتفعت مقابل الدولار المتراجع خلال الأسبوع.