استقرار المستوى العام لأسعار شهر سبتمبر 2020

كتب: مدحت عادل

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.5) نقطة لشهر سبتمبر 2020، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس 2020.

وأرجع جهاز الإحصاء، أهم أسباب هذا التغير إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-7.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.1%)، قسم الملابس والاحذية بنسبة (-0.1%) ... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (1.7%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.7%)، الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة العناية الشخصية (0.6%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (3.3%) لشهر سبتمبر 2020 مقابل (4.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر سبتمبر 2020 مقـارنة بشهـر أغسطس 2020):

سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.6%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض مجموعة الفاكهة بنسبة (-7.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة (-21.2%) ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (-9.9%).

انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%) بسبب انخفاض أسعار الطيور بنسبة (-3.0%)، مجموعة لحوم الأغنام بنسبة (-0.7%) ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة (-0.4%).

انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-0.5%).

انخفاض أسعار مجموعة الألبان والبيض والجبن بنسبة (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-1.0%) ومجموعة منتجات ألبان أخرى بنسبة (-0.8%)، هذا بالرغم من ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار الخضروات الدائمة بنسبة (2.0%)

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة (10.1%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.7%)، وسجل قسم الملابس والأحذية انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.2%) ومجموعة الأحذية بنسبة (-0.3%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%) ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.2%)، كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%) ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.7%) ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.4%)، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.1%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.9%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%) ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.8%)، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.1 %) هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.8%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.7%).