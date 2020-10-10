أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 10-10-2020 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 5 جنيهات، وذلك على خلفية صعود أوقية الذهب إلى 1930 دولارا، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 838 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر ..



عيار 18 سجل 718.25 جنيه



عيار 21 سجل 838 جنيها



عيار 24 سجل 957.75 جنيها

واستقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم: 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع .

سعر اليورو الأوروبى: 18.37 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: مسجلا 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.24 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.