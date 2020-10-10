أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت وعيار 24 بــ 233.00 ريال

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 10-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 233.00 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24



بنحو 233.00 ريال بما يعادل 62.11 $

سعر الذهب عيار 22



بنحو 213.59 ريال بما يعادل 56.93 $

سعر الذهب عيار 21



بنحو 203.88 ريال بما يعادل 54.35 $

سعر الذهب عيار 18



بنحو 174.75 ريال بما يعادل 46.58 $

سعر الذهب عيار 14



بنحو 135.92 ريال بما يعادل 36.23 $

سعر الذهب عيار 12



بنحو 116.50 ريال بما يعادل 31.05 $

سعر أوقية الذهب



بنحو 7,246 ريال بما يعادل 1,932 $

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,631 ريال بما يعادل 434.78 $

سعر كيلو الذهب



بنحو 233,001 ريال بما يعادل 62,109 $

ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة بسبب ضعف الدولار .

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1907.16 دولار للأوقية (الأونصة) ، وصعد الذهب 0.4 بالمئة في الأسبوع.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1912.40 دولار.