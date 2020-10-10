اليوم السابع
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت وعيار 24 بــ 233.00 ريال

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:45 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت وعيار 24 بــ 233.00 ريال ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 10-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 233.00 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  233.00 ريال  بما يعادل  62.11 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  213.59 ريال  بما يعادل  56.93 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 203.88 ريال  بما يعادل  54.35 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  174.75 ريال  بما يعادل  46.58 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  135.92 ريال  بما يعادل  36.23 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  116.50 ريال   بما يعادل  31.05 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,246  ريال   بما يعادل  1,932 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,631 ريال   بما يعادل   434.78 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 233,001 ريال  بما يعادل 62,109 $

 

ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة بسبب ضعف الدولار .

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1907.16 دولار للأوقية (الأونصة) ، وصعد الذهب 0.4 بالمئة في الأسبوع.

 

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1912.40 دولار.


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