"أبوكريشان" أصغر مالك هجن بسيناء يشارك فى مهرجان السباق بشرم الشيخ

شرم الشيخ - محمد حسين

شهدت فعاليات سباقات الهجن التى انطلقت فعالياتها الخميس الماضى، وتواصلت حتى اليوم السبت بميدان شرم الشيخ للسباقات بمناسبة انتصار أكتوبر المجيد، مشاركات منوعة لأصحاب الهجن من مختلف المحافظات ، كان من بينها تجارب فى السباق يخوضها شباب لأول مرة من بينهم الهجان " حسين مصطفى ابوكريشان" - 19 سنة - ويعد من اصغر ملاك الهجن الأصلية المشاركين فى السباق.

قال " ابوكريشان"، لـ "اليوم السابع"، إنه جاء من منطقة بئر العبد بشمال سيناء للمشاركة فى مهرجان شرم الشيخ، لافتا أنها المرة الأولى فى حياته يخوض غمار التجربة، رغم انه مالك هجن أصيلة من بينها من حققت الفوز فى مشاركات سابقه بعد تم انتقال ملكيتها لهجانه آخرين.

وأشار إلى أنه رغم صغر سنه إلا أنه يعتز بكونه يحمل لقب هجان، ومنذ صغره اقترب من عالم الإبل وعشقها وأصبح يرعاها وتعرف على كل أسرارها.

وتابع قائلا انه من شدة عشقه واهتمامه بها يبدأ يومه كل صباح بالأطمئنان وتقديم طعام الافطار لها قبل ان يتناول هو افطاره، ثم يتابعها اليوم فى المراعى وتقديم العلف لها على وجبات يومية.

وقال انه يفتخر بتربيته لهجن من سلالات أصيله تحقق الفوز لمن يشتريها منه وهذا ما تم مع ملاك كبار ، لافتا ان بدايته مع الهجن كانت بمساعدة والده ثم بتربيتها والبيع منها للتوسع فى تربيتها وهو لا ينظر لها كمصدر للمال بقدر اهتمامه بها كتراث أصلى يريد الحفاظ عليه، وانه فخور أن اهتمامه بها يفوق اى اهتمام آخر.

وقال انه قرر هذه المرة أن لا يكتفي بدور هجان وراعى ابل ويبدأ دخول ميدان السباقات بشرم الشيخ مراهنا على قوة هجنه التى خصص لها مدرب لتدريبها لتصبح فضلا عن قوتها الجسمانية مؤهله لتحقيق الفوز والسبق.

أضاف أن التجربة كانت ممتعه له وزادته شغف وحب للهجن اكثر وشجعته على ان يواصل اهتمامه ليصبح قريبا من كبار ملاكها والمنافسين على حصد جوائز السباقات فى الميادين.