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5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

الجمعة، 03 يناير 2020 04:00 ص
5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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انتهت وحدة نظم المعلومات الجغرافية بمصلحة الرى من إنتاج خريطة أساس رقمية لشبكة الترع والمصارف وملحقاتها بمحافظة بنى سويف، وجارى العمل بالمنيا ويتبقى قنا وأسوان للانتهاء من تغطية جميع الجمهورية، وذلك طبقًا للبرنامج الزمنى الذى جرى وضعه، حيث تم رفع بيانات شبكة المجارى المائية بمحافظة بنى سويف على تطبيق Water map للهواتف المحمولة، ومن خلال التطبيق يجرى عرض بيانات المجرى المائى المراد الاستعلام عنه (بالطبيعة أو بالمكتب).

وفى التقرير التالى نرصد 5 معلومات لا تعرفها عن التطبيق:

1- يتضمن عرض بيانات المجرى المائى حيث يقف المستخدام.

2- تحديد الموقع الكيلومترى على المجرى المائى لأى نقطة محددة.

3- والبحث عن أى مجرى مائى فى المناطق التى يغطيها التطبيق.

4- يتيح التطبيق استعراض شبكة الترع والمصارف ومواقع التليمترى.

5- العرض على خلفية صور قمر صناعى أو خلفية طرق جوجل ماب بخدماتها.

كان الجهـاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء أعلن خلال النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2018، انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة الصيفية.

ورصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من أهم المؤشرات، حيث بلغـت كمية المياه المستخدمة فى الرى عند خزان أسـوان نحو 44.6 مليار متر مكـعب عـام 2018، مقابل 50 مليار متر مكـعب عام 2017 بنسبة تراجع قدرها 10.8%.

وبلغت كمية المياه المستخدمة فى الرى عند أفمام الترع نحو 41.2 مليار متـر مكعب عام 2018، مقابل 46.1 مليار متر مكعب عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 10.5%، كما وصلت كمـية المياه المستـخدمة فى الرى عند الحقل إلى 36.5 مليار متر مكعـب عام 2018، مقابل 41.9 مليار متر مكعب عـام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 13.1% بسبـب نقـص المساحة المزروعة بالعروة الشـتوية.

وأوضح البيان، أن العروة الشتوية تستخدم 11.1 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 30.3%، والعروة الصيفية 20.9 مليار متر مكعب بما يعادل 57.2%، الفاكهة 3.9 مليار متر مكـعب بما يعادل 10.7% من كمية المياه المستخدمة فى الرى.

وبلغت كمية مياه الآبار المستخدمة لرى محاصيل العـروات الثلاث والفاكهة 17.3 ألف متر مكعب عام 2018، مقابل18.3 ألف متر مكعـب عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 5.3% ويرجع ذلك بسـبب انخفـاض المساحـة المنزرعة بالفاكهة.


مصلحة الرى

خريطة اساس

المجارى المائية

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