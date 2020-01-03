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16 قتيلا فى سقوط طائرة بعد دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة بالسودان

الجمعة، 03 يناير 2020 01:01 ص
16 قتيلا فى سقوط طائرة بعد دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة بالسودان تحطم طائرة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت القوات المسلحة السودانية، سقوط طائرة عسكرية من طراز "انتونوف 12"، مساء الخميس بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة، فى غرب دارفور (غرب السودان).
وقال الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن عامر محمد الحسن - فى بيان - إن الحادث أدى إلى "تحطم الطائرة واستشهاد طاقمها المكون من سبعة أفراد (أربعة ضباط وثلاث رتب أخرى)، إضافة إلى ثلاثة قضاة، وستة مواطنين، بينهم طفلان".
وأضاف الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة أنه يجرى التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

كان مسؤول كبير بسلاح الجو وسكان محليون قد أكدوا فى وقت سابق إن طائرة شحن عسكرية تحطمت بعد إقلاعها من قاعدة جوية عسكرية فى ولاية غرب دارفور بالسودان.

وتقع القاعدة فى الجنينة عاصمة غرب دارفور التى شهدت اشتباكات دامية بين جماعات عرقية فى الأيام الماضية، ولم تتضح بعد أسباب التحطم ولا عدد ركاب الطائرة.

 

 


تحطم طائرة

دارفور

السودان

القوات المسلحة السودانية

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