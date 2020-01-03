وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الرحمة بمدينة طور سيناء

كتب - إسماعيل رفعت

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد الرحمة بمدينة الطور محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، مؤكدة يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وتنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (المنيا ، والبحيرة ، وجنوب سيناء )، تحت عنوان : ” الدخول في معية الله عز وجل ، أسبابه وآثاره “، مؤكدة يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية ، وبرعاية كريمة من وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعه.

وعقدت الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية على مدار أربعة أسابيع ؛ بواقع ثلاثة أسابيع بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب ، وأسبوع تدريبي على الجانب التطبيقي والعملي بمقر معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو حيث حضر ختام الدورة وتكريم الأئمة كل من: د. خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، والمهندس عمرو السعيد مدير عام التدريب التليفزيونى، و د. حنان الشبيني كبير مذيعين بالإذاعة والتليفزيون، وقد تم منح السادة الأئمة المتدربون شهادات إتمام الدورة التدريبية.

القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ( دير مواس ) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / أحمد إبراهيم الشحات

الشيخ / السيد أحمد محمد علي سليمان

الشيخ / حلمي عبد العظيم محمد

الشيخ / أبو هريرة محمد علي منصور

الشيخ / أحمد عبد النبي بركات

الشيخ / محمد حسن عبد البصير

الشيخ / ماجد صلاح دياب

الشيخ / محمد بداري فخري

الشيخ/ عبد التواب غندور كريم

الشيخ / أحمد سمير كمال

القافلة الثانية : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ محمد محمد عبده رضوان

الشيخ / حسام الدين عبد الحميد العجيزي

الشيخ / أحمد السيد العجيزي

الشيخ / محمود عبد الرحمن عبد العاطي

الشيخ / عماد الطيب الوكيل

القافلة الثالثة : إلى محافظة جنوب سيناء(شرم الشيخ ومدينة الطور)، وعلى رأس القافلة الشيخ / إسماعيل الراوي (مدير المديرية) ويشارك فيها كل من :

الدكتور / خالد صلاح الدين حسونة ( مدير عام الإرشاد الديني )

الدكتور/ محمود جاهين ( مدير عام شئون القرآن )

الدكتور/ خالد السيد غانم( مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة )

الدكتور/ سعيد حامد مبروك ( عضو المركز الإعلامي )

الشيخ / ماجد راضي فرج ( جنوب سيناء )

الشيخ / إبراهيم عبد النبي الصانع ( جنوب سيناء )

الشيخ / محمد رجب السيد عبد الدايم ( جنوب سيناء ).