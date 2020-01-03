وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الرحمة بمدينة الطور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبصحبته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمد خريصة مدير الأمن والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف مسجد الرحمة بقرية الجبيل بطور سيناء وألقى خطبة الجمعة وزير الأوقاف تحت عنوان معية الله وأثرها على الفرد، مؤكدا أن من كان فى معية الله فلا يحزن ودلل على ذلك بقصة نبى الله موسى عليه السلام، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى لأم موسى "أَنِ اقْذِفِيهِ فِى التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِى وَعَدُوٌّ لَهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي"

وأشار وزير الأوقاف الى ان النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى طريق الهجرة وعندما لحق به الأعداء خاف عليه أبو بكر قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا، وإذا العناية لاحقتك همومها نم فالمخاوف كلهن امان.

وأكد وزير الاوقاف أن إقامة المسجد يعد علامة مضيئة وصرح إسلامى رائع أقيم على أحدث طرز العمارة الإسلامية وتليق بعظمة وقدسية المدينة التى ذكرها المولى عز وجل فى اكثر من سورة بكتابه العزيز .

وتابع أن وزارة الوقاف تنهج حاليا إقامة المساجد الجامعة على أحدث طرز العمارة الإسلامية لتليق لمكانة مصر وعظمتها خاصة أن الصلاة فى المساجد الجامعة من تعظيم شعائر السلام .

وقال إن كل المساجد التى تنشئها الوزارة فى جنوب سيناء تليق بحضارة مصر وبمكانة سيناء وسكانها مشيرا الى ان كافة المساجد بالمحافظة اقيم معظمها بالجهود الذاتية مشيدا بمسجد الصحابة بشرم الشيخ الذى يعد ثالث مسجد بعد المسجد الحرام والمسجد النبوى فى فمون العمارة الإسلامية.

ومن جهته أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعم وزارة الأوقاف للمحافظة الدائم ومساجدها بكل ما تحتاجه من إمكانيات مشيرا إلى أن هناك 5 مساجد أخرى يجرى إنشاؤها بفن العمارة الإسلامية الرائعة بالإضافة إلى مسجد التجلى بمدينة سانت كانرين الذى يقام حاليا على أحدث فنون العمارة الإسلامية والذى سيقام مناصفة ما بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

الجدير بالذكر أن مسجد الرحمة بقرية الجبيل يضاف لمجموعة المساجد ذات الطراز الفريد والتحف المعمارية الإسلامية الجميلة مثل مساجد " الصحابة - المصطفى - السلام " وجمع منهم أشكال من طراز مسجد الصحابة و المصطفى .