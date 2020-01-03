سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الرحمة بمدينة الطور

الجمعة، 03 يناير 2020 03:53 م
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الرحمة بمدينة الطور وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الرحمة بمدينة الطور
جنوب سيناء - فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبصحبته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمد خريصة مدير الأمن والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف مسجد الرحمة بقرية الجبيل بطور سيناء وألقى خطبة الجمعة وزير الأوقاف تحت عنوان معية الله وأثرها على الفرد، مؤكدا أن من كان فى معية الله فلا يحزن ودلل على ذلك بقصة نبى الله موسى عليه السلام، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى لأم موسى "أَنِ اقْذِفِيهِ فِى التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِى وَعَدُوٌّ لَهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي"

وأشار وزير الأوقاف الى ان النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى طريق الهجرة وعندما لحق به الأعداء خاف عليه أبو بكر قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا، وإذا العناية لاحقتك همومها نم فالمخاوف كلهن امان.

وأكد وزير الاوقاف أن إقامة المسجد يعد علامة مضيئة وصرح إسلامى رائع أقيم على أحدث طرز العمارة الإسلامية وتليق بعظمة وقدسية المدينة التى ذكرها المولى عز وجل فى اكثر من سورة بكتابه العزيز .

وتابع أن وزارة الوقاف تنهج حاليا إقامة المساجد الجامعة على أحدث طرز العمارة الإسلامية لتليق لمكانة مصر وعظمتها خاصة أن الصلاة فى المساجد الجامعة من تعظيم شعائر السلام .

وقال إن كل المساجد التى تنشئها الوزارة فى جنوب سيناء تليق بحضارة مصر وبمكانة سيناء وسكانها مشيرا الى ان كافة المساجد بالمحافظة اقيم معظمها بالجهود الذاتية مشيدا بمسجد الصحابة بشرم الشيخ الذى يعد ثالث مسجد بعد المسجد الحرام والمسجد النبوى فى فمون العمارة الإسلامية.

ومن جهته أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعم وزارة الأوقاف للمحافظة الدائم ومساجدها بكل ما تحتاجه من إمكانيات مشيرا إلى أن هناك 5 مساجد أخرى يجرى إنشاؤها بفن العمارة الإسلامية الرائعة بالإضافة إلى مسجد التجلى بمدينة سانت كانرين الذى يقام حاليا على أحدث فنون العمارة الإسلامية والذى سيقام مناصفة ما بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

الجدير بالذكر أن مسجد الرحمة بقرية الجبيل يضاف لمجموعة المساجد ذات الطراز الفريد والتحف المعمارية الإسلامية الجميلة مثل مساجد " الصحابة - المصطفى - السلام " وجمع منهم أشكال من طراز مسجد الصحابة و المصطفى .

 

2dd4e43a-8a61-4731-aa3a-03567d53c410
 
5e0cce59-797f-4e25-8f8e-eb4dec464302

مدينة طور سيناء

مسجد الرحمة

جنوب سيناء

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة