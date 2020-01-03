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نادى القضاة يؤكد دعمه لإجراءات مجلس الأمن القومى للحفاظ على أمن البلاد

الجمعة، 03 يناير 2020 06:10 م
نادى القضاة يؤكد دعمه لإجراءات مجلس الأمن القومى للحفاظ على أمن البلاد مجلس نادى القضاة
كتبت هدى أبو بكر

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أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر ، دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي في سبيل حفاظه على  أمن البلاد ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.
 
وصرح المستشار رضا محمود السيد ، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيانا جاء فيه ، "  يؤكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر  دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي  في سبيل حفاظه على  أمن البلاد ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج".
 
وأضاف البيان ، " أن قضاة مصر يعون دقة الظرف ويستوعبون ويقدرون حجم المسئولية ويتفهمون كل ما يجري من مخاطر تحيط بالبلاد ويقفون صفا واحدا مع  كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية  للتصدي لتلك الأخطار في  ظل التطورات الراهنة بما يحقق أمن مصرنا الغالية والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم". 
 
وكان مجلس الأمن القومي ، اجتمع أمس الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى.

 


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