نائب وزير الإسكان: الاهتمام بالعنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه أولوية

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، لمتابعة الوضع الراهن لسير العمل بالجهاز، وسبل حل المعوقات المختلفة، لتمكين الجهاز من تنفيذ مهامه على الوجه الأكمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً دعم الوزارة للجهاز التنظيمي بشكل مستمر.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز من خلال توفير مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، مستعرضاً منهجية عمل قطاع المرافق، وإصلاح الإطار المؤسسي خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال وضع ومراجعة السياسات العامة للقطاع، ووضع رؤية واستراتيجية جديدة تتماشى مع حجم استثمارت قطاع المرافق، وتحديث قاعدة بيانات القطاع بشكل دورى، والربط بين الوزارة والجهاز ومقدمي الخدمة، واستكمال تركيب العدادات لتحقيق المحاسبة العادلة لفواتير المياه، طبقاً للاستهلاك الفعلي للمواطن.

وأوضح نائب وزير الإسكان، لشئون البنية الأساسية، أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع مسئولى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، لمراجعة تقدم الأعمال طبقاً للخطة التنفيذية لتطوير الجهاز.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أنشطة عمل الجهاز، وتشمل، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، وإصدار تقارير دورية بشأن (جودة مياه الشرب - المعامل المركزية والفرعية ومعامل المحطات - كفاءة معالجة الصرف الصحى)، ومتابعة (شكاوي جودة مياه الشرب والعمل على حلها - تقنين أوضاع المحطات الأهلية - الصرف الصناعى على شبكات الصرف الصحي)، ومراجعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات تنقية مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحى.