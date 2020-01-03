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موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 3-1-2020

الجمعة، 03 يناير 2020 08:17 م
موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 3-1-2020 أوبر
كتب هانى الحوتى

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شهد اليوم الجمعة 3-1-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان شركة أوبر، عن إتمامها بشكل رسمى لإجراءات عملية الاستحواذ على شركة كريم التى تم الإعلان عنها مسبقاً مقابل 3.1 مليار دولار، فيما أثرت الضربة الجوية الأمريكية والتى أدت لمقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى، على السندات السيادية العراقية وارتفاع العقود الآجلة لخام برنت حوالى 3 دولارات لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اوبر

موجز الاقتصاد

كريم

قاسم سليمانى

الاخبار الاقتصادية

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