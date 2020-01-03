موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 3-1-2020

شهد اليوم الجمعة 3-1-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان شركة أوبر، عن إتمامها بشكل رسمى لإجراءات عملية الاستحواذ على شركة كريم التى تم الإعلان عنها مسبقاً مقابل 3.1 مليار دولار، فيما أثرت الضربة الجوية الأمريكية والتى أدت لمقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى، على السندات السيادية العراقية وارتفاع العقود الآجلة لخام برنت حوالى 3 دولارات لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر.
موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 3-1-2020الجمعة، 03 يناير 2020 08:17 م
أوبر
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