من حصاد مشروعات الدقهلية فى 2019.. 855 مليون جنيه لإنشاء 4272 وحدة سكنية

الدقهلية - فريق المحافظات

شهدت محافظة الدقهلية، طفرة كبيرة فى العديد من المشروعات القومية بمختلف القطاعات بمدن ومراكز المحافظة منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2014 حتى نهاية 2019 حيث تم تسليم عدد كبير من المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير فى تحسين مناخ الاستثمار والحالة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية بالمحافظة.

ففى قطاع الإسكان تم إنشاء 4272 وحدة سكنية بالشيخ زايد بجمصة منحة اماراتية وعدد 40 محل وعدد من المساجد ونادى اجتماعى وساحة رياضية وعدد 2 مخبز وعدد 2 حضانة وتم تسليم خلال 2019 عدد 3722 وحدة للمخصص لهم ومازال متبقى 550 وحدة جاهزة لإجراءات التخصيص والتعاقد كما تم تسليم 30 محلا تجاريا للمشترين وتسليم المساجد لمديرية الأوقاف بالمحافظة وبلغت التكلفة الإجمالية لذلك 855 مليون جنيه.

كما تم إنشاء 864 وحدة سكنية كمرحلة أولى بقيمة 123 مليون جنيه تم تسليم 790 وحدة للمخصص لهم ومازال متبقى عدد 74 وحدة سكنية لإجراءات التخصيص والتعاقد، بالإضافة إلى إنشاء عدد 476 وحدة سكنية بمراكز المنزلة والمطرية وأجا وبنى عبيد بتكلفة 61 مليون جنيه تم تسليم عدد 216 وحدة وتبقى 26ج وحدة لإجراءات التخصيص والتعاقد، وتطوير مبنى الأعلام والمشاهير بالدقهلية بقيمة مليون و898 ألف جنيه، وعمل منحدرات لذوى الاحتياجات الخاصة فى المبانى الحكومية بكل من مدينة المنصورة وجمصة وبلقاس بقيمة 992 ألف جنيه.

وشهد قطاع نقل الكهرباء طفرة كبيرة منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2019 بعد معاناة كبيرة للأهالى وأصحاب المصانع والمشروعات التجارية والصناعية والمستشفيات فقد تم إنشاء محطة محولات ميت غمر جهد 220 / 66 / 11 ك ف السعة ( 2 × 25 +2 ×40 ) م ٠ ف ٠أ وبلغت نسبة التنفيذ 100% وبلغت التكلفة الإجمالية 100مليون جنيه

وشهدت المحافظة مشروعات عديدة للخطوط والكابلات التى تربط الدقهلية مع كفر الشيخ والغربية وبين مراكز المحافظة وبلغت التكلفة الإجمالية لذلك 32 مليون جنيه، وتم القضاء تماما على أى مشاكل فى قطاع نقل الكهرباء.

وكان نصيب الدقهلية النصيب الأكبر فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فقد تم إنشاء وتوسعة محطات بقيمة إجمالية قرابة مليار و420 مليون جنيه فقد تم توسيع محطة مياه ميت فارس وشبكاتها بتكلفة إجمالية 428 مليون جنيه ومحطة مياه أجا وشبكاتها بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه ومحطة مياه المطرية بتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه ومحطة مياه ميت غمر بتكلفة إجمالية 290 مليون جنيه وتوسعات محطة مياه ميت خميس بتكلفة 120 مليون جنيه ومحطة مياه منية النصر 200 مليون جنيه وعدد 1 محطة مياه مدمجة بالإسكان الاجتماعى بجمصة بتكلفة 29 مليون جنيه.

كما تم إنشاء عدد من الخزانات علوية بالمعصرة وبلقاس وبهوت وطلخا ونبروه بقيمة إجمالية 114 مليون 200 ألف جنيه، وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحى بالمدن والقرى ففى المدن تم إنشاء محطة صرف صحى ميت غمر بتكلفة 410 ملايين جنيه ومحطة صرف صحى السنبلاوين بقيمة 150 مليون جنيه ومحطة رفع صرف صحى بنى عبيد بقيمة 62 مليون جنيه وصرف صحى اوليلة بميت غمر بتكلفة 40 مليون جنيه وصرف صحى كوم النور بتكلفة 17 مليون جنيه، كما تم إنشاء شبكات انحدار ببلقاس وميت سلسيل بقيمة 12 مليون جنيه.

وفى مشروعات الصرف الصحى بالقرى فقد تم إنشاء صرف صحى فى سنتماى بقيمة 24 مليون جنيه وفى كفار البهايتة بقيمة 20 مليون جنيه وكفر الأمير عبدالله بلغ 23 مليون جنيه وطماى الزهايرة 35 مليون جنيه وفى بهيده 28 مليون جنيه وبلغ صرف صحى بشالوش 19 مليون جنيه والشعالة بلغ 25 مليون جنيه وأخيرا صرف صحى أبو داود السباخ والسمارة بلغ 68 مليون جنيه.

وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم إنشاء 7 وحدات اجتماعية فى كل من بلقاس وميت غمر دكرنس وطلخا ونبروة ووحدتين فى مركز أجا وبلغت التكلفة الإجمالية لذلك 3 ملايين جنيه ونصف.

وكانت أسطوانة الغاز تمثل صداعا كبيرا لدى المواطن والجهاز التنفيذى بالمحافظة خاصة فى فصل الشتاء وخلال الفترة الأخيرة تم توصيل الغاز لمدينة المنصورة وطلخا ونبروة وشربين وبلقاس هذا بالإضافة إلى العديد من القرى اويش الحجر وكفر الشنهاب وميت خميس وميت بدر ومنية سندوب وميت عنتر وميت الكرما وجوجر ونوسا الغيط ونوسا البحر ونقيطة وبسنديلة وسيتم استكمال توصيل الغاز لجميع مدن وقرى المحافظة خلال عام 2020 والاعوام القادمة.

أما فى قطاع الصحة فقد شهد طفرة غير مسبوقة فى تاريخ المحافظة فقد إنشاء مستشفى المطرية المركزى بقيمة 60 مليون جنيه ومستشفى بنى عبيد بقيمة 50 مليون جنية وأجا التخصصى بقيمة 20 مليون جنيه ودماص المركزى مبنى الكبد بقيمة 50 مليون جنيه ومبنى الكلى بمنية النصر بقيمة 35 مليون جنيه وإنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجلدية بقيمة 2 مليون جنيه.

كما تم تطوير 21 مستشفى من بينهم المنصورة العام الجديد بقيمة 30 مليون جنيه والمنزلة المركزى بقيمة 23 مليون جنيه وكلى ومسالك ميت غمر بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه ودماص المركزى بقيمة 9 ملايين جنيه وميت غمر بقيمة 4 ملايين جنيه وتدعيم مستشفى طلخا المركزى مرحلة أولى بقيمة 10 ملايين جنيه وبلقاس المركزى بقيمة 12 مليون جنيه.

كما تم إنشاء وتطوير 22 من مراكز ووحدات طب الأسرة بقيمة 59 مليون جنيه وتلك المراكز كوم النور وشها وسلامون وطناح والشوامى والمعصرة والزهيرى وميت تمامة ومنية سمنود وصهرجت الكبرى وابو داود العنب والسلامية وقولنجيل ونوسا البحر وديسط والعنانية وبساط طلخا وميت الحارث وبهلا وكفر نعمان ومنشأة البدرواى وسرنجا.

وفى قطاع الطرق والكبارى فقد شهد تطور كبير والعديد من المشروعات فقد تم صيانة ورفع كفاءة طريق السنبلاوين - المنصورة بقيمة 73 مليون جنيه وطريق محلة انجاق ونجير ودكرنس بقيمة 17 مليون جنيه ومحور كبار طلخا بقيمة 460 مليون جنيه وكوبرى أجا العلوى على المنصورية بقيمة 91 مليون جنيه وبلغت قيمة الأعمال الجارية بطول 10 كيلو فى دائرة مركز السنبلاوين بطريق السنبلاوين - الزقازيق بلغت التكلفة الإجمالية 250 مليون جنيه.

وبلغت التكلفة الإجمالية لكوبرى دقادوس وتوسعة الطريق السطحى امامة 103 مليون جنيه وكوبرى طلخا الضوئى 123 مليون جنيه وكوبرى سندوب 640 مليون جنيه وكوبرى ميت غمر 220 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى رصف العديد من الطرق التى تربط بين المراكز والمدن والقرى والتى بلغ عددها 53 مليون جنية بتكلفة تجاوزت عشرات الملايين.

وفى قطاع الشباب والرياضة فقد تم إنشاء واستكمال وصيانة 61 مركز شباب واستكمال مدرجات عدد من النوداى الرياضية والنوداى الاجتماعية بما يتجاوز بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.

وفى قطاع التعليم تم إنشاء 232 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد 125 مدرسة بمئات الملايين خلال الفترة من 2014 حتى عام 2019 هذا بالإضافة إلى 25 مدرسة جديدة دخلت الخدمة عام 2029 بتكلفة 208 مليون جنيه.

كما يوجد المنطقة الاستثمارية بميت غمر والتى أنشئت عام 2009 بقرار مجلس الوزراء رقم 3616 بالتخصيص لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقام على مساحة 74389 مترا مربعا (18) فدان وبلغت التكلفة الإجمالية 430 مليون جنيه لأعمال الترفيق والبنية التحتية ولإنشاء الهناجر وتوفر المنطقة 2000 فرصة عمل مباشرة ويبلغ عدد المشروعات بالمنطقة 107 مشروعات وتتنوع تلك المشروعات ما بين معدنية وهندسية وخشبية ومنسوجات.