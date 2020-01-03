سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مندوب تونس بمجلس الأمن: سنكون صوت العالم العربى والقارة الأفريقية لحل الأزمات

الجمعة، 03 يناير 2020 02:03 م
مندوب تونس بمجلس الأمن: سنكون صوت العالم العربى والقارة الأفريقية لحل الأزمات منصف البعتى مندوب تونس فى مجلس الامن
هند المغربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مندوب جمهورية تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، المنصف البعتي، إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن، مضيفا: "ستعمل تونس على الإسهام الفاعل في جهود حل الأزمات القائمة، ولاسيّما تلك التي تشهدها الشقيقة ليبيا ودفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وتسلمت جمهورية تونس رسميًا مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن لتصبح الدولة العربية الوحيدة في المجلس بعد انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019.

وأضاف البعتي خلال كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة خلال مراسم وضع العلم التونسي أمام مجلس الأمن: "أعرب عن عميق مشاعر الفخر والاعتزاز  بتمثيل تونس في هذا الحفل الذي يعطي إشارة انطلاق عضويتها بمجلس الأمن بكل ما يحمله ذلك من دلالات عميقة."

 

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تتولى بها تونس العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وستستمر عضويتها غير الدائمة عامين كاملين.

وقال البعتي إن بلاده نجحت في تثبيت أسس مسارها الديمقراطي، وهي تتمسك بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف "ستحرص تونس في هذا الإطار على الانخراط في كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق التسوية السلمية للنزاعات ومنع اندلاعها، وتخفيف المآسي الإنسانية وتكريس حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف."

وفي يونيو الماضي، منحت 191 دولة صوتها لتونس في الجمعية العامة، لتنضم إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، من إجمالي عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ 193 دولة.

وإلى جانب تونس، انضمت أيضا إلى أسرة مجلس الأمن للعامين المقبلين النيجر وإستونيا وسانت فنسنت والجرينادين إضافة إلى فيتنام التي تترأس المجلس لهذا الشهر.


تونس

الامم المتحدة

مجلس الامن

منصف البعتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

الخارجية الأمريكية: قوات الجيش قتلت قاسم سليمانى بتوجيهات من ترامب

الخارجية الأمريكية: قوات الجيش قتلت قاسم سليمانى بتوجيهات من ترامب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة