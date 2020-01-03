مقتل سجين إثر وقوع أحداث شغب فى سجن وسط المكسيك

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أعلن مسؤول مكسيكى الخميس مقتل نزيل سجين فى إحدى السجون التى شهدت اضطرابات يوم الثلاثاء الماضى وقتل على إثرها 16 شخص وسط البلاد.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم أن مسؤولين أمنيين في ولاية زاكاتيكاس وسط المكسيك أعلنوا إصابة 4 سجناء آخرين في أحداث الشغب الأخيرة التي وقعت في سجن سينيجيلاس بولاية زاكاتيكاس. وأوضحت السلطات المكسيكية أنه تمت استعادة السيطرة هذا على السجن.

من جانبه، قال وزير الأمن العام في حكومة ولاية زاكاتيكاس إسماعيل كامبيروس هيرنانديز إن السجناء الغاضبين من أحداث الثلاثاء الماضي هاجموا سجناء آخرين اتهموهم بخيانتهم آنذاك، مضيفاً أن السجين تعرض للضرب حتى الموت على أيدي زملائه الذين فصلوا باب الزنزانة المعدنية وضربوه به، وأصيب 4 آخرين في هذا الحادث.