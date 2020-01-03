"معلومات الطاقة ": صادرات النفط الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى

نيويورك – رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، اليوم الجمعة ، إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوى مسجل ، حيث بلغت 4.46 مليون برميل يوميا.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت حوالى 3 دولارات ، اليوم الجمعة ، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر بعد مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى فى ضربة أمريكية، مما يثير المخاوف من تصاعد للتوترات فى الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام، وسجل خام القياس العالمى برنت 69.16 دولار للبرميل، فى أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر، لكنه انحسر لاحقا إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار بما يعادل 3%، بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش.