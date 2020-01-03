مسئولة ألمانية تحذر من مرحلة تصعيد خطيرة بعد مقتل سليمانى

برلين /أ ش أ/

حذرت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر، مما وصفته بـ "مرحلة تصعيد خطيرة"، فى أعقاب مقتل الجنرال قاسم سليمانى خلال غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد فى وقت سابق اليوم.

وقالت ديمر -فى مؤتمر صحفى أوردته شكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة- إن رد فعل الولايات المتحدة كان استجابة إلى "سلسلة كاملة من الاستفزازات العسكرية التى تتحمل إيران مسئوليتها"، على حد تعبيرها.

وأعادت ديمر إلى الأذهان الهجمات التى استهدفت ناقلات نفط فى مضيق هرمز ومنشأة نفط سعودية، بالإضافة إلى الاعتداءات الأخيرة على السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد.

وتابعت ديمر "نحن فى نقطة تصعيد خطيرة، وأن الأمر المهم فى الوقت الحالى هو المساهمة فى وقف التصعيد بالحكمة وضبط النفس، وأنه لا يمكن حل الصراعات الإقليمية سوى من خلال القنوات الدبلوماسية؛ فإننا فى تبادلات مع حلفائنا".